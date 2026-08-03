В Казахстане зафиксировано падение темпов инфляции

Потребительский рынок
Айман Аманжолова
корреспондент

В июле 2026 года инфляция составила 0,6% за месяц, что ниже показателя июня (0,8%), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Основное снижение цен в июле наблюдалось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции. Так, цены на огурцы снизились на 22,6%, помидоры – на 17,7%, морковь – на 5,3%, бананы – на 4,0%, яблоки – на 2,7%, апельсины – на 2,3%, лимоны и картофель – по 1,6%. Также подешевели яйца – на 1,4% и крупа перловая – на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров подержанные легковые автомобили подешевели на 3,8%, электромясорубки – на 2,2%, хозяйственное мыло – на 1,5%, смартфоны и очки – по 1,3%, краска для волос – на 0,7%.

В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне т.г. - 10,3%).  Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары – на 10,1%, платные услуги – на 9,2%.

По сравнению с июлем прошлого года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, огурцы подешевели на 31,6%, помидоры – на 26,5%, лук – на 10,9%, чеснок – на 8,1%, апельсины – на 7,8%, яблоки – на 4,7%, также на рис – 4,1%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с июлем 2025 года снизились цены на новые автомобили отечественной сборки – на 16,2%, кондиционеры – на 10,8%, медицинские термометры – на 7,5%, медицинские бинты – на 6,4%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

Справочно:

С января 2026 года при расчете индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных товаров 28,4%, платных услуг 30,5%.

 

#продукты #цена #Казанстан

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