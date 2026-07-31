В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимые продукты

Потребительский рынок
Айман Аманжолова
корреспондент

По состоянию на 29 июля 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

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В течение недели снижение цен зафиксировано на картофель (-2,8%), помидоры (-2,4%), яблоки (-1,9%), огурцы (-1,2%), морковь, сметану, черный чай (по -0,2%), а также мясо кур, сыр (твердый, полутвердый), кефир жирностью 2-3% (по -0,1%).

Цены на муку, пшеничный хлеб из муки первого сорта, мясо конины, говядина с костями, молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности) за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Павлодаре (-0,4%), Алматы, Шымкенте и Актау (по -0,2%), Конаеве и Костанае (по -0,1%). В Астане, Актобе, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Кызылорде, Таразе и Туркестане цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по республике составила 495 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Таразе – 339 тенге за килограмм.

Средняя цена на картофель по стране составила 275 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Туркестане – 219 тенге за килограмм.

Средняя стоимость десятка яиц I категории по республике составила 567 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Уральске (475 тенге) и Кызылорде (477 тенге).

Показатель индекса цен на социально-значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдения за ценами осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Изменения цен в динамике на социально-значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, и в информационно-аналитической системе «Талдау».

 

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