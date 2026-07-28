Почти на 50 процентов выросло производство мороженого в Казахстане

При этом импорт вырос лишь на 7,1%, что свидетельствует об укреплении позиций отечественных производителей, снижении зависимости от зарубежной продукции и продолжающемся импортозамещении

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Казахстанский рынок мороженого переживает один из самых ярких этапов своего развития. По итогам первого полугодия 2026 года казахстанская отрасль производства мороженого демонстрирует уверенный рост, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК и отраслевых аналитиков, объем производства достиг 35,1 тыс. тонн, что на 47,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период емкость внутреннего рынка увеличилась на 41,2% и составила 31,9 тыс. тонн. При этом импорт вырос лишь на 7,1% − до 5,1 тыс. тонн, что свидетельствует об укреплении позиций отечественных производителей, снижении зависимости от зарубежной продукции и продолжающемся импортозамещении.

«Лидером отрасли и крупнейшим производителем мороженого в Центральной Азии остается компания «Шин-Лайн», на долю которой приходится около 50% внутреннего рынка Казахстана и до 95% национального экспорта мороженого. Существенное увеличение объемов производства стало возможным благодаря запуску нового высокотехнологичного производственного комплекса в Алматинской области проектной мощностью до 350 тонн продукции в сутки. Современные автоматизированные линии, высокий уровень роботизации и постоянное расширение ассортимента позволили компании наращивать выпуск продукции темпами, значительно опережающими рост рынка», − проинформировали в ведомстве.

Рост производства напрямую отразился на экспортных показателях. За январь–май 2026 года Казахстан экспортировал 8343 тонны мороженого, что на 38,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом объем импорта составил 5145 тонн, увеличившись лишь на 7,1%. Таким образом, экспорт продолжает существенно опережать импорт, а Казахстан уверенно укрепляет статус нетто-экспортера мороженого.

«Основным экспортным рынком остается Россия, куда было поставлено 5748 тонн продукции. Это составляет почти 69% всего объема экспорта казахстанского мороженого и на 39,6% превышает показатель прошлого года. Вторым крупнейшим направлением является Кыргызстан 2019 тонн с впечатляющим ростом на 46,7%, что стало самым высоким показателем среди ключевых экспортных рынков. В Узбекистан экспортировано 498 тонн продукции. Кроме того, поставки осуществлялись в Таджикистан 53 тонны, Монголию 17 тонн и Азербайджан 8 тонн. Параллельно продолжается работа по расширению присутствия на рынке Китая, где ведется решение необходимых регуляторных и логистических вопросов для увеличения объемов поставок. На фоне активного роста экспорта импортная структура остается относительно стабильной. Основными поставщиками мороженого в Казахстан являются Россия 2250 тонн и Кыргызстан 2073 тонны, на которые приходится свыше 84% общего объема импорта. При этом наиболее заметный рост показали поставки из Беларуси - на 118%, а также из Узбекистана - на 78,9%», − отметили в министерстве.

Несмотря на увеличение поставок отдельных стран, общий рост импорта значительно уступает темпам роста отечественного производства, что свидетельствует об успешном развитии казахстанской отрасли.

Высокие темпы роста производства и экспорта подтверждают возрастающую конкурентоспособность казахстанской пищевой промышленности на международных рынках. Инвестиции в современные технологии, автоматизацию производства, использование качественного отечественного молочного сырья и развитие экспортной инфраструктуры позволяют не только полностью обеспечивать внутренний спрос, но и уверенно расширять географию поставок.

В ближайшие годы это создает дополнительные возможности для укрепления позиций Казахстана на рынках Центральной Азии, СНГ, Ближнего Востока и Восточной Азии, а также дальнейшего роста несырьевого экспорта страны.