Казахстан сохранил лидерство по объему поставок растительного масла в Узбекистан

По итогам 2025 года республика занимает более 90% рынка соседней страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С сентября 2025 года по май 2026 года Казахстан поставил в Узбекистан 553 тысячи тонн масложировой продукции, сообщили в Минсельхозе.

Как пишет Telegram-канал LogiStan. Экономика Центральной Азии, это на 130,8 тысячи тонн или на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года.

Республика лидирует по поставкам растительных масел в Узбекистан второй год подряд.

По итогам 2025 года Казахстан занимал более 90% рынка соседней страны.

С сентября 2025 года по май 2026 года Казахстан поставил за рубеж растительное масло, шрот и жмых на сумму $944 млн.



Это на $331 млн или на 54% больше, чем в сентябре - мае 2024/2025 годов.



Ожидается, что к концу маркетингового года экспорт растительного масла, шрота и жмыха за рубеж превысит $1,15 млрд.