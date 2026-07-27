Казахстан сохранил лидерство по объему поставок растительного масла в Узбекистан

По итогам 2025 года республика занимает более 90% рынка соседней страны
С сентября 2025 года по май 2026 года Казахстан поставил в Узбекистан 553 тысячи тонн масложировой продукции, сообщили в Минсельхозе.
Как пишет Telegram-канал LogiStan. Экономика Центральной Азии, это на 130,8 тысячи тонн или на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года.
Республика лидирует по поставкам растительных масел в Узбекистан второй год подряд.
По итогам 2025 года Казахстан занимал более 90% рынка соседней страны.
С сентября 2025 года по май 2026 года Казахстан поставил за рубеж растительное масло, шрот и жмых на сумму $944 млн.
Это на $331 млн или на 54% больше, чем в сентябре - мае 2024/2025 годов.
Ожидается, что к концу маркетингового года экспорт растительного масла, шрота и жмыха за рубеж превысит $1,15 млрд.