В Казахстане проживает одна Конституция

Конституция – это не только нормативно-правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, но, и, как оказалось - конкретный человек, сообщает телеграм-канал Data Hub

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституцией в Казахстане зовут одну-единственную женщину-казашку, свидетельствуют результаты поиска по базе данных БНС АСПиР РК «Сколько таких, как я?».

Три года назад, если верить данным СМИ, она жила в Жамбылской области. Сейчас – в Астане. Интересно, что жительница столицы в 2,2 раза старше основополагающего документа страны, ей – 64 года. Следовательно, она не могла быть названа в честь современной Конституции.



Совсем иной случай представляет собой 13-летний Aтазаң, проживающий в Туркестанской области. Юный возраст казахстанца говорит о том, что его имя наверняка связано с историей независимости. Он опять же единственный в своем роде: во всей стране не сыщется ни одной его тезки. По национальности - казах.