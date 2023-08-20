В Казахстане сегодня отмечают день спорта

Сегодня каждый третий казахстанец, или 7 млн 587 тысяч человек, занимается спортом. Это 38,5% от общей численности населения. Более 258 тысяч детей и подростков занимаются спортом в более 800 детско-юношеских физкультурных клубах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Фото: kazpravda.kz

За последние 3 года количество людей с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло на 25,3%, достигнув 51 325 человек. Около 584 тысяч человек систематически занимаются национальными видами спорта. В целом по республике насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч – в сельской местности.

В этом году начата работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов.

Ежегодно в республике проводятся более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тысяч человек в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания.

В марте Министерство культуры и спорта утвердило Концепцию развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы. Министерство намерено к 2030 году довести долю казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общей численности населения. Для этого идет интенсивная работа по обеспечению граждан спортивной инфраструктурой.