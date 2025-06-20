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Министерство здравоохранения восстанавливает работу отделений «Женская консультация» с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В обновленной структуре женских консультаций откроются: Центры охраны плода с Клиникой одного дня; Центры планирования семьи; кабинеты невынашивания; кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды; кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.

В результате 99% беременных женщин в Казахстане охвачены дородовым наблюдением. Охват пренатальным скринингом вырос на 8% за три года, что позволило выявить более 7 000 нарушений развития плода и предотвратить рождение более 2 000 детей с пороками, несовместимыми с жизнью.

Для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы Клиники одного дня, где около 100 000 беременных прошли обследования, оказано более 500 000 медицинских услуг.

В 2024 году впервые стартовал проект «Фетальная медицина»: проведено 55 внутриутробных операций на плоде; сохранена жизнь 86 будущим новорожденным; 25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней. На 20% увеличено количество органосохраняющих операций — около 2 000 женщинам сохранен детородный орган.

Министерство здравоохранения РК утвердило мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров: созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным; развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.