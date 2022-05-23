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В Казахстане стартовал проект «Медицинские поезда»: бесплатная медицинская помощь будет предоставляться жителям отдаленных районов страны

В Казахстане запустили проект с высокой социальной значимостью: «Медицинские поезда» нацелены на обеспечение качественной медицинской помощью жителей отдаленных районов страны.

Проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и реализуется совместно Корпоративным фондом «Фонд социальных проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» при содействии Министерства здравоохранения РК.

Целью «Медицинских поездов»  является бесплатное медицинское обследование и диагностика жителей отдаленных станций и близлежащих поселков страны, которые не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию.

Проект, запущенный в 2010 году, стал уникальным тем, что предложил совершенно новый вид мобильной многопрофильной помощи населению отдаленных мест проживания. В условиях пандемии и нарастающей эпидемиологической ситуации в мире доступ к качественному медицинскому сервису является наиболее актуальной проблемой. Так, поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости – миниоперации, выдают направление на плановую госпитализацию. Это решает острую проблему несвоевременного выявления и лечения заболеваний жителей из-за отдаленного расположения от районных и областных больниц.

«К сожалению, в некоторых селах не хватает специалистов, кроме фельдшеров, поэтому жителям станций приходится выезжать за десятки километров только для того, чтобы сделать флюорографию или съездить в районную больницу для сдачи анализа, а это – дополнительные расходы. Например, в 2019 году в Жамбылской области 8-летний мальчик упал с мотоцикла и был в тяжелом состоянии. Осмотрев его, специалисты медпоезда  поставили диагнозы «внутреннее кровотечение» и «разрыв печени». Мальчика срочно доставили в районную больницу, где ему сделали операцию и благодаря этому он выжил. Другой пример – в Алматинской области у 4-летнего мальчика диагностировали аутизм и отправили в столицу для дальнейшего оказания помощи. Также, у 10 жителей Мангистауской области диагностировали онкологическое заболевание, а ребенок из Кызылординской области с рецидивирующей эпилепсией был госпитализирован в республиканскую детскую больницу «Аксай». Поддержавший такой важный проект Фонд «Samruk-Kazyna Trust» был создан в 2016 году. В 2021 году «Samruk-Kazyna Trust» поддержал 32 социальных проекта, охватывающих все 17 регионов страны. Общее количество людей, получивших помощь – порядка полумиллиона человек.   Сейчас фонд открыт к новым инициативам по развитию регионов. В том числе вот, после определенной паузы, запускаем всеми долгожданный проект «Медицинский поезд». Поздравляю всех с этим событием!», –  отметила Генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.

В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов по всему Казахстану, при этом в сумме они охватят 147 станций отдаленных районов. 

Медпоезд «Жардем» с 23 мая по 6 ноября посетит 80 станций, а «Саламатты Қазақстан» с 20 июня по 2 ноября –  67 станций. В целом, ожидается, что медпоезда охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000,  диагностических процедур – 18 000, малых хирургических операций – 1200, а стоматологическая  помощь будет оказана 8 000 пациентам. Медицинские поезда посетят весь Казахстан: «Жардем» – Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Туркестанскую, Жамбылскую области; «Саламатты Қазақстан» – Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую области.

Министерство здравоохранения РК обеспечивает поезда врачебными бригадами и необходимым оборудованием. Стоит отметить, что состав медицинского персонала очень расширен квалифицированными специалистами различного профиля:  терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог,  стоматолог. В этом году в состав медицинских специалистов присоединились психолог и дерматовенеролог. Медицинское оборудование – японского и немецкого производства: аппаратура позволяет провести пациентам, при необходимости, развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию, другие виды диагностических исследований. Также, в этом году обновилось стоматологическое оборудование.

Проект впервые был запущен в 2010 году, и ежегодно его реализовывали до 2019 года, сделав перерыв во время пандемии коронавируса. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана,  обследовав около 488 881 жителей, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малых амбулаторных операций, специалисты маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.

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