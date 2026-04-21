В Казахстане стартовала весенняя «Неделя добра»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане дан старт весенней «Неделе добра», которая проходит с 20 по 26 апреля в рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел». Инициатива направлена на развитие культуры волонтерства и благотворительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры.

В течение семи дней по всей стране одновременно пройдут акции и мероприятия с участием государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, неправительственных организаций и волонтеров. Особое внимание будет уделено поддержке социально уязвимых категорий населения, помощи животным и охране окружающей среды.

Проект призван сформировать устойчивую традицию участия казахстанцев в добрых делах, повысить общественную солидарность и популяризировать ценности взаимопомощи. Ожидается, что мероприятия охватят тысячи участников по всей республике.

Слоган инициативы «Маленькие дела – большие перемены!» подчеркивает значимость личного вклада каждого гражданина в развитие общества.

