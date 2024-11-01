Визу для современных кочевников Neo Nomad ввели в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Виза Neo Nomad предназначена для зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии.

Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов США за пределами Казахстана. Также, помимо основных требований по доходу, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции.

Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях. Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду. Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 млрд тенге в год, если визу получат 500 человек. Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда - что является важным аспектом данной программы.