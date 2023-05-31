Сайт со списком здоровых школ запускают в Казахстане

Сайт сети школ, способствующих укреплению здоровья детей, появится в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в министерстве, официальный веб-сайт сети школ, способствующих укреплению здоровья детей, запускается в преддверии Международного дня защиты детей.

Это проект Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК и Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане.

Отмечается, что здоровье и образование – 2 взаимосвязанные между собой сферы, поскольку у здоровых детей вероятность более успешно учиться и чаще посещать школу выше.

Разработчики проекта исходят из того, что дети, которые любят свою школу и привязаны к ней, реже ведут себя рискованно и чаще добиваются успехов в образовании.