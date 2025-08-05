В первом полугодии 2025 года в Казахстане наблюдается заметный рост в машиностроительной отрасли: производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего с января по июнь текущего года было произведено 449 единиц комбайнов.

Также отмечается рост выпуска тракторов для сельского и лесного хозяйства. За первые шесть месяцев 2025 года отечественные предприятия выпустили 3 915 тракторов, что на 39,3% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Согласно данным за январь–май, удельный вес казахстанских тракторов на внутреннем рынке составил 46,7%, что свидетельствует об укреплении позиций местных производителей.

Увеличение объемов выпуска сельхозтехники свидетельствует о позитивной динамике в развитии отечественного аграрного машиностроения, а также о росте спроса на современные машины со стороны сельхозпроизводителей.