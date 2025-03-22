В Конаеве 200 домбристов сыграли кюй в честь юбилея Нургисы Тлендиева

Фото: акимат Алматинской области

На центральной площади установили 25 юрт, в каждой из которых демонстрировали традиции казахского народа. Гостям праздника показывали обряды, угощали наурыз-коже и баурсаками.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил праздничные мероприятия и лично поздравил жителей и гостей города. Он отметил, что Наурыз — символ единства и обновления:

Вдоль улицы Конаева развернулись ярмарки с изделиями народных умельцев и торговые ряды. В городском парке прошли соревнования по национальным видам спорта. Центральная площадь стала эпицентром праздника — там установили большую сцену, на которой выступали звезды казахстанской эстрады и местные артисты.

Особый восторг у зрителей вызвало выступление 200 учеников средних школ Талгарского района исполнили кюй «Ата толғауы» в рамках республиканского челленджа «Күй күмбірі», посвященного 100-летию народного артиста Казахстана, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.