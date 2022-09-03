Горячую линию для пострадавших от пожаров открыли в Костанайской области

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило об открытии горячей линии для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области, передает Kazpravda.kz.

"Нуждающиеся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, могут обратиться по телефону горячей линии ДЧС. Местные исполнительные органы организовали размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечение их питанием", - отметили в МЧС.

Открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС по номерам: 8 717 2 53 32 84, 8 714 2 50 36 24.

Также нуждающиеся в помощи могут обратиться по телефонам 112 и 101.

Акимат Костанайской области прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

"В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера", - добавили в пресс-службе.