В Кыргызстане пропали шесть человек после схода лавины

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил портал Today.kg со ссылкой на республиканское МЧС, 9 октября группа в составе 14 человек отправилась в горы в районе массива Ак-Сай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

По данным спасателей, 14 октября на местность сошла лавина, накрывшая шесть человек и 16 лошадей. Нашли восемь человек, которые и рассказали об инциденте.

На месте происшествия работают спасатели и специальные технические средства.