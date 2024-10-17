В Кыргызстане пропали шесть человек после схода лавины

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это произошло в Чаткальском районе Джалал-Абадской области  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил портал Today.kg со ссылкой на республиканское МЧС, 9 октября группа в составе 14 человек отправилась в горы в районе массива Ак-Сай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

По данным спасателей, 14 октября на местность сошла лавина, накрывшая шесть человек и 16 лошадей. Нашли восемь человек, которые и рассказали об инциденте.

На месте происшествия работают спасатели и специальные технические средства.

 

#Кыргызстан #горы #лавина

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