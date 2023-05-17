В Кызылординской области торговцы, своевременно не зарегистрировавшиеся в качестве плательщиков НДС, вынуждены платить огромные штрафы
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Наталья Денисова
В палате предпринимателей Кызылординской области считают, что эти штрафы как минимум преждевременны. На ситуацию следует взглянуть под социальным углом: никто из оштрафованных не в состоянии выплатить такие огромные суммы, коммерсанты попросту «потонут». Малому бизнесу для начала следовало бы разъяснить положения налогового законодательства, предупредить о возможных санкциях, а уже потом «бить палкой по рукам», если не дошло.