В Кызылординской области торговцы, своевременно не зарегистрировавшиеся в качестве плательщиков НДС, вынуждены платить огромные штрафы

Как рассказали в палате, на данный момент к ним обратились семь представителей бизнеса, им выписали штрафы в общей сумме 82,8 млн тенге. Кроме этих людей, по информации палаты, взыскания наложены еще на 77 предпринимателей, однако общая сумма пока не озвучена.

Кызылординка Разия Шаймаганбетова, получившая уведомление органов государственных доходов о штрафе, говорит:

– Я продаю золотые изделия, беря их на консигнацию. В декабре прошлого года на меня был наложен штраф в размере 4,3 миллиона тенге. Этот штраф я закрыла, взяв кредит. А в апреле текущего года получила новое уведомление – на сумму 920 тысяч тенге и еще дополнительно – на 27 миллионов! На оплату штрафов мне дали три месяца. Как я вообще смогу все это закрыть? Таких кредитов даже в банке не выдадут!

О такой же проблеме говорит и предпринимательница из Кармакшинского района Багила Несипбаева:

– Мы с мужем занимаемся торговлей. Налоги выплачиваем свое­временно. В ноябре 2021 года специалист налогового органа предупредила нас о том, что оборотные средства достигают предельной суммы, и посоветовала перейти на трехкомпонентную интегрированную систему – ТИС. Мы перешли. И последние два года выполняли все обязательства по данной системе. В январе текущего года нас вызвали специалисты налогового органа и попросили зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, а также наложили штраф в размере 25,7 миллиона тенге. Это, объяснили они, за последние два года. Почему? Как понять? Мы не специалисты. Содержать своего бухгалтера не имеем возможности. Поэтому консультируемся у самих сотрудников налоговых органов. А что в результате? Где взять деньги на оплату таких немыслимых штрафов? Мой муж попал в больницу, испытав шок от таких новостей.

Чтобы прояснить вопрос, палата предпринимателей организовала онлайн-встречу с участием бизнесменов и специалистов органов государственных доходов.

Начальник Кызылординского городского отдела управления государственных доходов Салтанат Ержанова отметила, что до сегодняшнего дня «с таким же мотивом» был наложен штраф на 84 предпринимателей.

В свою очередь член регионального совета предпринимателей Бейбитали Тлеулиев сообщил, что большинство лиц, которым выписали штрафы, – представители малого бизнеса. У них нет возможности содержать квалифицированного специалиста по налогообложению и бухгалтерии, и это надо принимать во внимание.

– Для формирования налоговой культуры среди населения необходимо упростить способ предоставления предупреждений-уведомлений, – подчеркнул он. – Отчеты малых предпринимателей, которые не имеют бухгалтеров, сдают специалисты, оказывающие единовременные услуги. Сами предприниматели даже не открывают и не смотрят свои личные кабинеты в системе. Поэтому о наложенных штрафах или о возможных санкциях следует уведомлять через SMS. Чтобы человек, получив сообщение, мог вовремя выполнить все требования налоговиков и не попасть под «гребенку».

Согласно статистике, в Кызыл­ординской области действуют более 67 тыс. предпринимателей. Из них в сфере торговли зарегистрировано 21 814 субъектов.

– 17,5% занятых граж­дан в регионе работают в сфере торговли, – рассказал директор областной палаты предпринимателей Пирмухаммед Сыздыков. – Обратившиеся к нам те самые семь предпринимателей обеспечивают работой 23 человека. Если учесть, что оштрафованных, как было сказано выше, 84, то можно увидеть и социальную сторону данной проблемы. Малые предприятия рухнут под бременем штрафов, десятки людей останутся без работы. А что дальше? Вопрос должен решаться на уровне страны. Известно, что и по всей республике такая же ситуация.