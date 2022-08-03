В лидерах – «Кайрат»

Завершился четвертый тур розыгрыша Кубка Казахстана по футболу.

Очередной тур второго по значимости футбольного трофея страны вызвал повышенный интерес лишь в двух городах. Так, в Шымкенте на матч местного «Ордабасы» и «Атырау» пришли 4 700 зрителей, которых, однако, результат скорее разочаровал, так как гости победили со счетом 2:1. Но больше всего фанатов собралось в Актобе на стадионе им. Кобыланды-батыра, где присутствовали порядка 13 тыс. болельщиков. Поединок между «Актобе» и гостившим у него «Таразом» завершился боевой ничьей со счетом 1:1. Отметим, что противостояние этих дружин в Кубке собирает самое большое количество поклонников – в прошлый раз в Таразе на игре присутствовали более 8 тыс. фанатов.

А теперь перейдем к поединкам лидеров групп. Так, группу А уверенно возглавляет алматинский «Кайрат», сыгравший в Павлодаре вничью с «Аксу», – 1:1. Результат довольно странный, но стоит учесть тот факт, что алматинцы перед этим участвовали в еврокубках, а потому выступали не самым оптимальным составом. Кстати, кайратовцы пока набрали больше всего очков в этом турнире.

В группе В двоевластие: по 9 очков набрали кызылординский «Кайсар» и уральский «Акжайык». «Волки» с берегов Сырдарьи дома уступили актаускому «Каспию» – 1:2, а вот клуб, представляющий Западно-Казахстанскую область, обыграл на выезде «Кызыл-Жар» из Северо-Казахстанской области.

В группе С на первое место вышел «Мактаарал» из Туркестанской области, дома обыгравший костанайский «Тобол» со счетом 1:0.

В оставшихся двух встречах были зафиксированы следующие результаты: «Астана» в столице вырвала победу у «Турана» из Туркестанской области со счетом 2:1, а в Караганде местный «Шахтер» обыграл гостивший у него талдыкорганский «Жетысу» со счетом 4:2.