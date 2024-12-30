В Лондоне третий день подряд отменены авиарейсы

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В аэропорту Гэтвик в Лондоне третий день отменяют рейсы из-за тумана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмены и задержки рейсов во втором по загруженности аэропорту Великобритании Гэтвик в Лондоне продолжаются третий день подряд, сообщает телеканал Sky News.

«В аэропорту Гэтвик отменено около 30 вылетов и 28 прилетов… в воскресенье - самый загруженный день рождественского сезона для этого аэропорта», - указывает телеканал.

По информации телеканала, представитель аэропорта Гэтвик заявил, что временные ограничения на взлет и посадку введены из-за низкой видимости на фоне тумана.

По данным метеорологов страны, которые приводит Sky News, из-за тумана видимость в некоторых районах Великобритании снижена до 100 метров.