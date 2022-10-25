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В любви и согласии

Флора Левина

В семье Замзебаевых из села Кокбай Абайского района области Абай любят читать книги, исполнять произведения наших великих земляков – Абая и Шакарима.

Обычная семья: здесь встают с рассветом, в селе долго спать – непозволительная роскошь, забот много, но в дружной семье любое дело спорится.

Главе семейства Серикбеку Замзебаеву в сентяб­ре исполнилось 73 года. Тридцать лет он проработал водителем скорой помощи в родном районе. Вместе с супругой Мастурой Нугманкызы они воспитали четверых детей и десять внуков. В 1997 году, когда родился первый внук Мухтар, Мастура-апай вышла на пенсию, до этого 27 лет она отдала любимой работе в тиши читального зала библиотеки. Любовь к книгам она привила своим двум сыновьям и двум дочерям, а затем и внукам. Она рассказывала им сказки и пела колыбельные.

Так бабушка с дедушкой сыграли важную роль в становлении внука Мухтара. Он победитель рес­публиканских Абаевских, Шакаримовских чтений, призер Кокбайских чтений, его имя занесено в Книгу одаренных детей ВКО. Сейчас он работает металлургом в Жезказгане. Любовь к книгам и творчеству осталась с ним, этому посвящено все его свободное время.

Внук Магжан, родившийся в 2005 году, учится в 12-м классе Назарбаев Интеллектуальной школы. Не так давно за свой научный проект получил благодарственное письмо от министра просвещения Республики Казахстан. Магжан самостоятельно освоил игру на домбре, и его умению поражаются опытные музыканты. К тому же он свободно владеет тремя языками.

Еще один внук – 16-летний Зангар учится в средней школе им. Кокбая. Он лауреат республиканских Абаевских и Шакаримовских чтений. Юноша знает наизусть 300 произведений Абая и Шакарима.

– Дети и внуки – наше главное достижение. Мы ими гордимся, за ними – будущее нашей страны. Радуемся их успехам, хотим, чтобы каждый из них был достойным гражданином, – говорит глава семейства.

Победе семьи Замзебаевых в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» радуются и односельчане. По традиции все соберутся за дастарханом, будут звучать поздравления, пожелания, любимые мелодии и песни.

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