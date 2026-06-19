Спикер Мажилиса встретился с Маршалом Сената Польши

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов провел встречу с Маршалом Сената Республики Польша Малгожатой Кидава-Блоньской, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя высокую гостью, спикер Мажилиса подчеркнул конструктивный характер взаимодействия между двумя странами.

- Казахстан и Польша являются стратегически важными партнерами. Наши отношения отличают высокий уровень взаимопонимания и доверия. Главы наших государств прилагают все усилия для эффективной реализации большого потенциала двустороннего сотрудничества. Свой вклад в динамичное развитие казахстанско-польских отношений вносят и парламенты двух стран, которые активно взаимодействуют на всех уровнях, - отметил Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса проинформировал польскую коллегу о политических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Важнейшим этапом модернизации стало принятие новой Конституции на общенациональном референдуме. Для практической реализации новых конституционных норм Парламент принял пакет важнейших законов. В их числе законодательные акты о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі и другие. Спикер Мажилиса пригласил польских коллег принять участие в миссиях наблюдения за предстоящими парламентскими выборами.

В свою очередь, Маршал Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блоньска выразила благодарность за гостеприимство и отметила заинтересованность Польши в углублении двустороннего сотрудничества. Она подчеркнула, что находится под впечатлением от достижений Казахстана. Глава польской делегации также обратила внимание на необходимость расширения партнерства в сферах экономики, культуры, образования, спорта и других. Она выразила благодарность за благоприятные условия, созданные для того, чтобы казахстанские поляки сохраняли свой язык и веру.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления межпарламентских связей, отмечена активная работа групп дружбы, профильных комитетов и парламентских фракций двух стран. Стороны условились расширять взаимодействие на международных площадках – в рамках Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский Союз».

Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему развитию торгово-экономических связей, отметив высокий потенциал взаимодействия в обрабатывающей промышленности, машиностроении, энергетике, металлургии, пищевой, нефтехимической и химической отраслях.

Помимо этого, спикер Мажилиса особо выделил актуальность взаимодействия в IT-сфере, подчеркнув, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В этой связи было предложено усилить обмен законотворческим опытом в сфере цифровизации и ИИ.

Подытоживая встречу, собеседники выразили уверенность, что визит спикера польского Сената придаст новый импульс межпарламентскому диалогу двух стран.