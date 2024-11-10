В МЧС предупредили рыбаков

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Специалисты ДЧС ВКО напоминают, что любителям рыбалки перед тем как отправляться на водоем следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды, одеться по сезону, пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи, передает Kazpravda.kz

Каждому рыболову рекомендуется надеть спасательный жилет и иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом – изготовлена петля.