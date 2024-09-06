В медицинских организациях стартовали Дни открытых дверей

Министерство здравоохранения РК в преддверии Дня семьи, который отмечается в Казахстане каждое второе воскресенье сентября, запустило неделю профилактических мероприятий по всей стране, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав

Основная цель — укрепление здоровья семьи, как фундамента успешного будущего нации.

Как рассказали в Департаменте охраны здоровья матери и ребенка, особое внимание будет уделено репродуктивному здоровью, поддержке беременных, патронажу новорожденных, вакцинации и профилактике заболеваний.

В рамках мероприятий жители смогут проконсультироваться у специалистов в 60 медицинских организациях: поликлиниках, детских больницах, перинатальных и консультативно-диагностических центрах.

Женщины репродуктивного возраста смогут получить консультации по планированию семьи, а также профилактике рака шейки матки, молочной железы и ВПЧ.

В Молодежных центрах здоровья и детских больницах врачи проконсультируют подростков по вопросам современных контрацептивов, профилактики ВИЧ, заболеваний, передающихся половым путем, и рака шейки матки. Кроме того, с целью профилактики стоматологических заболеваний в Жамбылской и Карагандинской областях, где действуют школьные стоматологические кабинеты, специалисты примут учеников.

Министерство здравоохранения призывает граждан проявить заботу о своем здоровье и внести вклад в счастливое будущее не только своей семьи, но и всей нации.