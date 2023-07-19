Минобороны РК опровергло информацию о закупе турецкой бронетехники на 2 трлн тенге

Информация, распространяемая в социальных сетях, о заключении соглашения между Министерством обороны Казахстана и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники почти на 2 трлн тенге не соответствует действительности. Об этом заявили в оборонном ведомстве страны, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По сообщению Минобороны РК, на сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной нет. Компания Otokar является одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, закрепленной правилами принятия на вооружение. При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники, подчеркнули в ведомстве.

«В настоящее время образец бронетехники 8х8 данной компании, наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец.

Министерство обороны в рамках своей компетенции отвечает за обороноспособность страны, имеет потребности в различных видах вооружения и военной техники, при этом для оборонного ведомства при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как отечественными, так и международными экспертами», – акцентировали в министерстве, призвав не верить различным фейкам в соцсетях и доверять только проверенным, официальным источникам информации.



