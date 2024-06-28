В Минобороны обратились к астанчанам

Сообщение связано с тем, что в начале июля в столицу приедут главы государств и правительств нескольких стран

Фото: Минобороны

В Астане будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

3-4 июля в столице пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

«В этой связи с 28 июня по 1 июля текущего года пройдут тренировочные полеты авиации Вооруженных сил в строгом соответствии с правилами безопасности. Просим жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям», - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в нескольких районах города в связи с мероприятием перекроют улицы. Со 2-го по 4 июля акимат рекомендует перевести работников столицы на удаленку. 3-4 июля не будут работать детсады.