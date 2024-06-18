Саммит ШОС: акимат Астаны рекомендует перевести работников на удаленку

Столица
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Также два дня не будут работать дошкольные учреждения города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В эти дни будут усилены меры безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

«В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы», - говорится в информации.

3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения, отметили в городской администрации.

«Это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа», - пояснили в акимате.

 

#Астана #ШОС #акимат #саммит #работники #удаленка

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