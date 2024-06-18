Саммит ШОС: акимат Астаны рекомендует перевести работников на удаленку

Также два дня не будут работать дошкольные учреждения города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В эти дни будут усилены меры безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

«В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы», - говорится в информации.

3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения, отметили в городской администрации.