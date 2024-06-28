Саммит ШОС: Служба государственной охраны обратилась к астанчанам

В преддверии Саммита ШОС Служба государственной охраны обратилась к жителям и гостям столицы с предупреждением о проведении подготовительных мероприятий с использованием военной авиации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В нескольких районах города в связи с мероприятием перекроют улицы.

«На этапе подготовки к саммиту ШОС с 28 июня на отдельных улицах столицы будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации», – проинформировали в СГО.

Кроме того, со 2 по 4 июля аналогичные ограничения будут введены в районах «Есиль», «Нура» и «Алматы».

В городской администрации попросили жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. На вышеуказанные даты акимат рекомендует перевести работников столицы на удаленку.

3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения, отметили в городской администрации.