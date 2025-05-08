«С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвящённом 80-летию Великой Победы, к местам постоянной дислокации.

Переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.

В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники», - говорится в информации.