В Минтранспорта – новые назначения

Бакытжан Качаков и Нуржан Кельбуганов назначены на должности заместителей председателей комитетов МТ РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Бакытжан Качаков назначен заместителем председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля министерства транспорта РК.

Родился в 1982 году в Алматы. В разные годы работал в Налоговом комитете г.Алматы, Минфине, Миннацэкономики, заместителем акима Мангистауской области, заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, а также советником председателя в АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Нуржан Кельбуганов назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

Родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал дежурным по парку филиала АО «НК «ҚТЖ» -«Алматинское отделение дороги». В разные годы работал оператором по обработке перевозочных документов, дежурным по станции, старшим оператором поста централизации, дорожным диспетчером и начальником ряда станций. Также был первым заместителем директора по оперативной работе филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Акмолинское отделение дороги», директором филиала АО «НК «ҚТЖ» -«Восточно-Казахстанское отделение дороги», директором департамента АО «КТЖ - Грузовые перевозки», заместителем гендиректора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по маркетингу и планированию.