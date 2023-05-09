В музее МВД открыли экспозицию в память о ветеране войны, генерале Тумарбекове

Общество
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В музее МВД открыли экспозицию в память о генерал-майоре милиции, заместителе министра внутренних дел Казахской Советской Социалистической Республики Ахмете Тумарбекове, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото пресс-службы МВД РК

Имя участника Великой Отечественной войны Ахмета Тумарбекова занимает почетное место в плеяде руководителей МВД. Он посвятил свою жизнь двум важнейшим делам: службе по охране правопорядка и воспитанию кадров.

В открытии уголка памяти кроме родственников офицера принял участие бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Каирбек Сулейменов.

В конце мероприятия состоялась презентация документального фильма “Истинный сын своего народа”, посвященного 100-летию почетного генерала.

#выставка #ветераны #День Победы #ВОВ

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