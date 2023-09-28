В начале пути Свежий выпуск 28 сентября 2023 г. 1:30 82 Флора Левина В Семее проходит персональная выставка Федора Берковского «Начало». Флора Левина Автор – юный семейчанин, которому всего 17 лет. Рисовать он начал недавно, полтора года назад пришел учиться к художнику Александру Владимировичу Кирсанову. Нынешний осенний вернисаж – первый итог творческой работы за это небольшое время. В экспозиции в Музее Достоевского 45 картин. Конечно, в творчестве Федора есть печать ученичества, но есть и немало работ, демонстрирующих большой потенциал начинающего автора. – В основном я изображаю людей, особенно люблю рисовать лица. Творчество меня всегда успокаивает, помогает абстрагироваться от жизненных проблем. В будущем планирую улучшать свои навыки, – говорить Федор Берковский, который сейчас учится на факультете архитектуры. #Семей #выставка #Начало