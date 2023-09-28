В начале пути

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Флора Левина

В Семее проходит персональная выставка Федора Берковского «Начало».

Флора Левина

Автор – юный семейчанин, которому всего 17 лет. Рисовать он начал недавно, полтора года назад пришел учиться к художнику Александру Владимировичу Кирсанову. Нынешний осенний вернисаж – первый итог творчес­кой работы за это небольшое время. В экспозиции в Музее Дос­тоевского 45 картин. Конечно, в творчестве Федора есть печать ученичества, но есть и немало работ, демонстрирующих большой потенциал начинающего автора.

– В основном я изображаю людей, особенно люблю рисовать лица. Творчество меня всегда успокаивает, помогает абстрагироваться от жизненных проблем. В будущем планирую улучшать свои навыки, – говорить Федор Берковский, который сейчас учится на факультете архитектуры.

#Семей #выставка #Начало

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