В Намибии убьют слонов и зебр ради еды для пострадавших от засухи

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Министерство охраны окружающей среды Намибии планирует отстрелить 723 диких животных, в том числе 83 слонов, и раздать мясо людям, которые пострадали из-за сильной засухи на юге Африки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

По информации Reuters, отстрел животных проведут в национальных парках и территориях где, по мнению властей, численность животных превышает объемы пастбища и запасы воды.

По оценкам специалистов, более 200 тыс. слонов обитают в заповедной зоне, расположенной на территории пяти стран юга Африки — Зимбабве, Замбии, Ботсваны, Анголы и Намибии, — что делает этот регион местом обитания одной из крупнейших популяций слонов в мире.

Власти Намибии отметили, что во избежание голода также будут отстреляны 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну, 300 зебр и 100 канн.

Профессиональные охотники и компании, работающие по контракту с правительством, уже отстрелили 157 животных, что дало более 56,8 т мяса.

Южная Африка сталкивается с самой сильной засухой за последние десятилетия, а Намибия, по данным Организации Объединенных Наций, в прошлом месяце исчерпала 84% своих продовольственных запасов.

Ранее, 170 человек стали жертвами мощных наводнений в Нигерии.