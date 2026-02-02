В мегаполисе может быть установлен новый климатический рекорд из-за длительного периода аномально холодной погоды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Согласно прогнозу, до 7 февраля потепления не ожидается.

Температура воздуха ниже нуля продержится 15 дней подряд. Это самый продолжительный период аномального холода за последние 65 лет, подчеркнули метеорологи.

Они напомнили, что 15 дней подряд было очень холодно в Нью-Йорке в 1881 году и 16 дней - в 1961 году.

Нынешнее похолодание связано с областью высокого давления с центром над Гренландией. Из-за особенностей циркуляции воздуха в антициклоне арктический холод проникает далеко на юг, поддерживая морозы в центре и на востоке США.

Ранее на США обрушился мощнейший снежный шторм. В результате непогоды более 1 млн домов остались без электричества, более 15 тысяч рейсов были отменены. По последним данным, более 80 человек стали жертвами ледяного шторма.