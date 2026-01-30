Число жертв снежного шторма в США превысило 70 человек

Происшествия,США,Погода
69
Айман Аманжолова
корреспондент

Как минимум 49 человек в США погибли из-за снежной бури и связанных с погодой несчастных случаев. Местные власти также сообщили о еще 24 смертях, которые связаны с зимней погодой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

По данным Национальной метеорологической службы, снежный шторм накрыл две трети территории Соединенных Штатов в выходные дни и в понедельник. Непогода затронула около 200 млн человек. Холодный циклон охватил восточную часть страны, и температура продолжает падать ниже нормы.

Синоптики предупредили, что это «может быть самое продолжительное похолодание за несколько десятилетий».

Зимний шторм «Ферн» накрыл США 23 января. Сугробы достигали 30 см, ситуацию осложнили морозы и гололед. Были повреждены линии электропередачи, и 700 тыс. американцев остались без света.

 

#жертвы #США #шторм #снегопад

Популярное

Все
От точечного реагирования – к системной профилактике
У карты народной судьбы
Биопрепарат для овощей и фруктов
Мектеп и медресе в Степи
В ожидании Олимпиады
Новая грамотность цифровой эпохи
Установлены лимиты орошения
Оружие – под цифровой надзор
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
Тихая музыка зимы
В небе нет границ, есть только горизонты
Экран важнее сцены?
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Смартфон вместо тетрадки
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Аплодисменты, аплодисменты…
Распоряжение Главы государства о назначении
Дом, где рос Шокан
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Под контролем – долгострой
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Мощный взрыв прогремел в Буэнос-Айресе
Смертельное ДТП на мосту в Астане: полиция обратилась к вод…
Группа подростков жестоко избила девочку в ТРЦ Актау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]