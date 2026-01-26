Ранее сообщалось о 130 тысячах домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса для мониторинга отключений электроэнергии Poweroutage.

Общее число отключений превысило 1 млн 60 тыс.: больше всего пришлось на штаты Теннесси (338 тыс.), Миссисипи (174 тыс.), Луизиана (146 тыс.) и Техас (91 тыс.).

Ранее, 24 января, американские власти предупредили о сильных снегопадах и резком понижении температуры. Президент США Дональд Трамп заявил, что экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, более 12 тысяч рейсов были отменены в США из-за мощнейшей снежной бури, которая обрушилась на страну в эти выходные.

Ранее власти США объявили режим ЧС из-за снежной бури.