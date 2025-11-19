Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Управления образования области Абай, в учебных заведениях были введены профилактические меры, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно требованиям постановления главного санитарного врача РК, в случае, если доля заболевших в классе достигает 30 процентов и более, такие классы временно переводятся на дистанционный формат обучения. В настоящее время 10 073 учащихся в области Абай переведены на онлайн-формат. Из них 9 870 учащихся находятся в городе Семей, 203 ребенка – в Аксуатском, Аягозском и Бескарагайском районах.

В общей сложности в области Абай насчитывается 304 школы, в которых обучается 99 391 ребенок. На данный момент 246 школ функционируют в традиционном формате. В 58 школах частично введен дистанционный формат обучения. Остальные классы продолжают обучение в традиционном формате с соблюдением санитарно-профилактических требований.

По мнению специалистов, эти меры позволяют снизить риск распространения сезонных вирусов и обеспечить безопасность учащихся.

Врачи призывают родителей внимательно относиться к состоянию и здоровью детей и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания.