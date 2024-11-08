В области Абай открылись семь медицинских пунктов Здравоохранение 8 ноября 2024 г. 0:00 146 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай Медпункты построены и оснащены всем необходимым оборудованием в рамках национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Они заработали в селах Салкынтобе Жарминского района, Успенка Бородулихинского района, Улгилималшы, Бигаш, Шариптогай Кокпектинского района и в Белокаменке и Стеклянке Бескарагайского района. В каждом медицинском пункте имеются процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также аптека. фото пресс-службы акима области Аба Жители Кокпектинского района выразили благодарность за открытие новых медицинских пунктов, отмечая, что теперь медпомощь более доступна. – В нашем селе появился собственный медицинский пункт. Это стало возможным благодаря заботе государства. Раньше в Бигаше не было своего пункта, и за любой медицинской помощью нам приходилось ехать в районный центр. Теперь же есть возможность получать необходимые услуги на месте, – говорит житель села Хадыр Алимбаев. Рады открытию новых медпунктов и в Бородулихинском районе. Ветеран педагогики Людмила Соколова, посвятившая сфере образования почти полвека, также подчеркнула значимость этого события: – Теперь мы можем получить помощь быстро, особенно это важно для пожилых людей и семей с детьми. Раньше каждый визит к врачу требовал поездки в районный центр, но отныне все будет значительно проще. Открытие медицинского пункта стало возможным благодаря усилиям местных властей и реализации государственных программ. По словам акима Бородулихинского района Айдара Ибраева, это не просто важное событие для жителей села, но и значимый шаг в развитии здравоохранения на селе. Новые медпункты возведены по современным стандартам. В них имеются необходимые кабинеты и оснащение для оказания первичной медицинской помощи. Отличает их и современная инфраструктура: установлена система водоснабжения, предусмотрены удобные подъезды и пандусы для маломобильных граждан. А в Аксуатском районе открылось отделение амбулаторного диализа при центральной районной больнице. Теперь пациенты с хронической почечной недостаточностью смогут получать необходимую помощь на месте. Как отметили в районе, открытие стало возможным благодаря поручению акима области Нурлана Уранхаева и поддержке областного управления здравоохранения и областного почечного центра. Отделение оснащено современным оборудованием. Здесь имеются аппараты Fresenius Medical Care для диализа, что позволяет принимать двух пациентов одновременно. Специальное оборудование для фильтрации и обогащения воды было доставлено из Германии, что обеспечит высокое качество лечения. Открытие центра для жителей района, нуждающихся в специализированной помощи, значительно улучшит доступ к медицинским услугам и качество жизни пациентов. #здравоохранение #медицина #медпункты