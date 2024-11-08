В области Абай открылись семь медицинских пунктов

Жители Кокпектинского райо­на выразили благодарность за открытие новых медицинских пунктов, отмечая, что теперь медпомощь более доступна.

– В нашем селе появился собст­венный медицинский пункт. Это стало возможным благодаря заботе государства. Раньше в Бигаше не было своего пункта, и за любой медицинс­кой помощью нам приходилось ехать в районный центр. Теперь же есть возможность получать необходимые услуги на месте, – говорит житель села Хадыр Алимбаев.

Рады открытию новых медпунктов и в Бородулихинском районе. Ветеран педагогики Людмила Соколова, посвятившая сфере образования почти полвека, также подчеркнула значимость этого события:

– Теперь мы можем получить помощь быстро, особенно это важно для пожилых людей и семей с детьми. Раньше каждый визит к врачу требовал поездки в районный центр, но отныне все будет значительно проще.

Открытие медицинского пунк­та стало возможным благодаря усилиям местных властей и реализации государственных программ. По словам акима Бородулихинского района Айдара Ибраева, это не просто важное событие для жителей села, но и значимый шаг в развитии здравоохранения на селе.

Новые медпункты возведены по современным стандартам. В них имеются необходимые кабинеты и оснащение для оказания первичной медицинской помощи. Отличает их и современная инфраструктура: установлена система водоснабжения, предус­мотрены удобные подъезды и пандусы для маломобильных граждан.

А в Аксуатском районе открылось отделение амбулаторного диализа при центральной районной больнице. Теперь пациенты с хронической почечной недостаточностью смогут получать необходимую помощь на месте. Как отметили в районе, открытие стало возможным благодаря поручению акима области Нурлана Уранхаева и поддержке областного управления здравоохранения и областного почечного центра.

Отделение оснащено современным оборудованием. Здесь имеют­ся аппараты Fresenius Medical Care для диализа, что поз­воляет принимать двух пациентов одновременно. Специальное оборудование для фильтрации и обогащения воды было доставлено из Германии, что обеспечит высокое качество лечения.

Открытие центра для жителей района, нуждающихся в специализированной помощи, значительно улучшит доступ к медицинским услугам и качество жизни пациентов.