В один клик

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Самат Бейсембаев

Бюро национальной статистики презентовало результаты цифровой трансформации, направленной на улучшение и ускорение сбора данных.

Фото: Kazpravda.kz

Портфель состоит из 71 проекта и рассчитан до 2026 года. Из них в текущем году реализовано 23.

Как отметил на специально организованном к Дню статистики мероприя­тии председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Жандос Шаймарданов, объявленная в прошлом году амбициозная программа реформирования национальной статистики идет полным ходом. Главной задачей на ближайшие три года станет цифровизация всего процесса статистического производства. По его словам, в текущем году разработан и внесен в Мажилис Парламента законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными.

– Для оперативного реагирования на быстро меняющиеся условия уделяется особое внимание использованию альтернативных источников информации, таких как показатели транзакционной активности, объемы грузоперевозок, потребления электроэнергии, данные мобильных операторов и другое, в режиме реального времени. Все это прямо или косвенно повысит общественное доверие, ценность данных и лучшее их донесение до граждан, – уточнил он.

К слову, в бюро уже разработали цифровые статистические регистры, которые коснулись таких направлений как образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Так, регистр по здравоохранению позволит агрегировать данные соответствующего ведомства в единую систему и видеть статистику по пациентам, медицинским учреждениям, лекарственным средствам, а регистр образования – данные по дошкольному обучению, высшему образованию в одной системе. Всего планируется реализовать 13 цифровых статистических регистров.

– Наличие статистических регистров позволяет оцифровать полный цикл статистического производства и делать более детализированную статистику, – рассказала заместитель руководителя бюро Жаннат Дубирова. – Например, делить ее по областям, районам, видам экономической деятельности, формам собственности и другим признакам. Мы проанализировали структуры 150 баз данных государственных органов и более трех тысяч справочников и классификаторов, проработали интеграцию через Smart Data Ukimet. Регистры позволят снизить нагрузку на респондентов.

Кроме того, создано мобильное приложение для сбора цен, что позволит быстрее и точнее отслеживать данные по инфляции в стране.

– Все понимают важность инфляции, – сказал директор департамента статистики цен Куанышбек Жакыпбекулы. – Поэтому мы из года в год совершенствуем методику сбора данных. Так, изучая международный опыт, мы переходим с бумажного сбора информации на электронный. Для этого разработали мобильное приложение, которое работает и в онлайн, и в офлайн-режиме. Например, наши сотрудники собирают данные по ценам, непосредственно находясь в магазинах и на базарах. Все необходимые сведения, в том числе цену, они вбивают через приложение, а потом в один клик это все отправляется по месту назначения. Таким образом мы оптимизируем время.

В рамках мероприятия также представлен проект «Цифровой сервис «Национальная справочная информация». Это комплексная система, предназначенная для создания, структурирования и управления справочной информацией в единой экосистеме государственных данных. Проект направлен на решение множества задач, включая обеспечение сопоставимости данных различных организаций и безопасность и надежность системы долгосрочного хранения.

#статистика #цифровизация #сбор данных

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