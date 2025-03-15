В Ордабасы встретили праздник Амал

Фото: акимат ЮКО

В Ордабасынском районе ЮКО представители интеллигенции, старейшины и уважаемые матери собрались, чтобы торжественно отметить праздник Амал.

Встреча началась с традиционного обряда «Көрісу» (взаимное приветствие и пожелания благополучия). Поэты Аян Ниязбек и Мейиржан Жакып воспели в своих стихах значимость праздника Наурыз.

Председатели Советов ветеранов Туркестанской области и города Шымкент Женисбек Мауленкулов и Кенжехан Толебаев поздравили всех с праздником, выразили добрые пожелания и подчеркнули, что Наурыз отмечается 10 дней благими делами.

Праздничное настроение создали артисты, исполнив народные песни, кюи, терме, танцы и популярные казахские эстрадные композиции. Национальный оркестр казахских инструментов имени Сүгир и ансамбль танца «Казына» представили зрителям свои выступления.

В завершение мероприятия, организованного управлением культуры Туркестанской области, прозвучали патриотические песни, подчеркнувшие атмосферу единства и сплочённости.