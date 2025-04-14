Фото: скриншот видео / 24.kz

В японской Осаке открылась всемирная выставка EXPO - 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В торжественной церемонии приняли участие 1 300 человек, в том числе императорская семья и премьер-министр Сигэру Исиба.

Главная тема события – устойчивое общество, инновации и улучшение качества жизни.

На территории выставки работают 80 павильонов, где 180 стран представят свои уникальные разработки в сфере искусственного интеллекта, робототехники и зеленой энергетики.

Павильон Казахстана будет расположен в тематическом кластере «Объединение жизней».

EXPO продлится в Осаке до 13 октября. Предположительно, мероприятие посетят 28 млн человек.