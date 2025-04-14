В Осаке открылась Всемирная выставка EXPO - 2025
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Казахстанский павильон расположен в тематическом кластере «Объединение жизней»
В японской Осаке открылась всемирная выставка EXPO - 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
В торжественной церемонии приняли участие 1 300 человек, в том числе императорская семья и премьер-министр Сигэру Исиба.
Главная тема события – устойчивое общество, инновации и улучшение качества жизни.
На территории выставки работают 80 павильонов, где 180 стран представят свои уникальные разработки в сфере искусственного интеллекта, робототехники и зеленой энергетики.
Павильон Казахстана будет расположен в тематическом кластере «Объединение жизней».
EXPO продлится в Осаке до 13 октября. Предположительно, мероприятие посетят 28 млн человек.