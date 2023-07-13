На ТОО "Орхан" завели уголовное дело – Досаев

Из-за нарушений компанию оштрафовали на 120 млн тенге, с тех пор предприятие избегает контрольные и правоохранительные органы, постоянно меняя место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану.

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В отношении ТОО «Орхан» завели уголовное дело. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Он отметил, что одной из острых проблем района является некачественное оказание услуг по электро- и водоснабжению микрорайона «Ерменсай» ТОО «Городское предприятие водоснабжения Водснаб». Ранее данное предприятие называлось ТОО «Орхан».

«Оно периодически меняет свое название, мы сегодня находимся в постоянной гонке за ними. В результате проверок, проведенных в марте, департамент Комитета по регулированию естественных монополий выявил нарушения в деятельности этого предприятия. Соответственно наложены штрафы в размере 120 млн тенге», – сказал Ерболат Досаев.

Более того, по словам акима, 20 июня управление полиции Бостандыкского района зарегистрировало уголовное дело по факту неправомерных действий со стороны предприятия.

«После проведенных акиматом переговоров с 26 июня проводится работа по передаче на баланс города воздушных линий электроснабжения 4,4 км, завершение планируется в августе 2023 года», – резюмировал Ерболат Досаев.

В акимате напомнили, что перебои с водой в вышеуказанном районе длятся несколько лет. Акимат Алматы с приходом Ерболата Досаева инициировал возобновление судебного процесса в отношении ТОО «Орхан», но разбирательства по безвозмездной передаче инженерных коммуникаций на баланс города все еще продолжаются.

Как отметили в пресс-службе, пользуясь правом, прописанным в пункте 6 статьи 11 закона о естественных монополиях, предприятие постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану.

В акимате добавили, что таким образом ТОО «Орхан» избегает взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами.