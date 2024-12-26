В ожидании чуда: новогоднюю сказку показали в старейшем театре Астаны

Театр,Культура,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Премьерным показам на детских новогодних утренниках «Волшебная скала» предшествовала незабываемая встреча со сказочными героями, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

В Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького юных зрителей стартовала череда праздничных мероприятий. По традиции новогодние утренники становятся ярким и радостным событием для подрастающего поколения. Неотъемлемой частью представления стала сказка В. Илюхова «Как Настенька чуть кикиморой не стала» – волшебный спектакль о добре и зле, о взаимовыручке, о дружбе и вечных человеческих ценностях, которые воспитываются с раннего детства. Ребята воспринимают приключения героев сказки с большим интересом и откликаются на их вопросы всем залом.

Главной героине спектакля, Аленушке, выпало много испытаний, когда она отправилась на поиски своей похищенной сестрицы Настеньки. Путь к бабе Яге лежит через дремучие леса и непроходимые болота.

Судьба дала Аленушке верного помощника - домового Чура. За храброе сердце и отвагу ее ожидает награда встреча с любимой сестрицей.

Постановка заслуженного деятеля Казахстана Людмилы Крючковой не оставляет равнодушными ни детей, ни их родителей, вызывает неподдельный детский восторг и сопереживание героям. 

На новогодних утренниках профессиональные артисты дарят ребятам незабываемые впечатления и эмоции от праздника. Они играют, поют, танцуют и водят хороводы возле елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами, такими как Старик Хоттабыч, Гарри Поттер, Тревожность, Бастинда и Фея-Крестная. 

Праздничная атмосфера и волшебство театра создают уникальные моменты, которые являются неотъемлемой частью новогодних традиций. Дети и взрослые окунулись в сказочную атмосферу семейного праздника, полного светлых моментов. Малыши с удовольствием выступали, наслаждались выступлениями любимых персонажей и, конечно, ждали появления Деда Мороза.

Главный сказочный волшебник торжественно открыл сезон чудес благодаря ярким танцевальным номерам, зажигательной музыке, интерактивным элементам представления и другим приятным сюрпризам. 

«В праздничные дни в театре организованы 39 новогодних утренников с показом новой сказки. Представления проходят с 20 декабря по 5 января по несколько раз в день. В основном их посещают дети в возрасте дошкольного и младшего школьного возрастов. Билеты были проданы еще в ноябре. Каждого ребенка сопровождают родители. Люди приходят сюда с большим удовольствием даже из соседних районов Акмолинской области. На благотворительные показы приводят детей с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов. Нам нравится классический вариант представления, когда юные зрители вовлекаются в игру вместе с актерами и ощущают в каждом моменте радость этого сказочного времени года от исполнения желаний», – заключила заместитель директора театра Александра Кустовская.

Веселые песни, юмор и активности возле елки в фойе сделали праздник зрелищным и незабываемым, погружая в мир чудес и волшебства.

#праздник #театр #премьера #сказки

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