В Павлодарской области прогнозируют непростой паводок, только вот в некоторых сельских районах подготовку к нему начинают с опозданием

А между тем весна будет не самой простой. Об этом заявил руководитель ДЧС Жасулан Джумашев на совещании в областном акимате.

По данным синоптиков, снега выпало больше нормы на 21%, а грунт промерз сильнее, чем в прошлом году на 38%. Так что при резком потеплении может начаться интенсивное таяние снега, и талые воды вполне могут подтопить низины, переливаться через автомобильные дороги. Усугубляют ситуацию и запасы снега на приграничных территориях соседних областей, превышающие показатели прошлого года в два раза.

Но даже уроки прошлых лет не придали активности местным акиматам. Например, весной 2022 года в селе Рождественка Павлодарского района талые воды пришли со степи, и в зоне опасности оказались 30 домов по улице Абая. Тогда и воду откачали, и временный канал для отведения паводка соорудили, но основную работу предстояло провести летом и осенью. Речь об укладке дополнительных водопропускных труб на въезде в село. Но этого так и не сделали. И не только здесь затянули.

– В Павлодарском и Майском районах, где прошлой весной топило дворы и дома, остается невыполненным план комплекс­ных мероприятий по подготовке области к прохождению паводкового периода. Не установлены дополнительные водопропускные трубы на въезде в село Рождественка и не проведены работы по выпрямлению водопропускной трубы в районе Дома культуры, в селе Коктобе не установлены водоотводящие трубы и не проведена траншея. Не проведены мероприятия по снятию угрозы подтопления в селе Даниловке Павлодарского района, – сообщил Жасулан Джумашев.

Он также отметил плохую готовность техники для борьбы с паводками. К примеру, на местах не проверяется, работают ли водооткачивающие мотопомпы, а автогрейдеры и бульдозеры стоят на улице, а не в отапливаемых гаражах, чтобы прослужить дольше.

– Специальная техника в Актогайском и Баянаульском районах хранится на открытых стоянках, что может привести к быстрому ее износу. В Баянаульском райо­не разбронированный бульдозер не привлекается ни на какие виды работ и не эксплуатируется. Акиматам Актогайского и Баян­аульского районов необходимо решить вопрос размещения техники в отапливаемых боксах и в дальнейшем задействовать технику для уборки и вывоза снега, – сказал Жасулан Джумашев.

Но не слишком оперативно действуют не только местные власти.

Уязвимым местом много лет был участок трассы на Баян­аул – здесь дорогу и переливало, и размывало. Чтобы снять нагрузку с самой низкой точки, было решено построить два моста, за что был ответственен региональный филиал АО «КазАвтоЖол». Только вот в прошлом году успели возвести двухпролетный мост на 101-м км дороги Калкаман – ­Баянаул – Умуткер – Ульяновский, а на 104–105 км лишь завершили корректировку ПСД из-за удорожания материалов.

Директор АО «КазАвтоЖол» Максат Аскаров сообщил, что в прошлом году здесь сменили подрядчика, к работам приступила опытная фирма, дорожное полотно уже подняли на два метра, что сняло опасность перелива, однако сам мост закончат только в ноябре 2023 года. Но акима области Асаина Байханова такой срок справедливо не устроил. В северном регионе погоду на осень предсказать сложно, так что риски переноса окончания строительства на 2024-й слишком велики. Ориентироваться стоит на октябрь.

Каждый год непросто проходит паводок в селе Шолаксор Актогайского района. Снизить напряженность могли бы расчистка, дноуглубление и берегоукрепление русла реки Селеты (отсюда идет угроза). Тем не менее областная бюджетная комиссия дважды отказывала в финансировании этого проекта, хотя у управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов разработана ПСД, прошедшая государственную экспертизу.

Логика таких решений непонятна, тем более всякая проектная документация имеет свои сроки. Например, под занавес 2022 года закончился срок действия ПСД по проекту укрепления защитной насыпи города и поселка Аксу – и теперь акимату в срочном порядке придется делать корректировку и приступать к реализации проекта.

Скорость подготовки к паводку должна увеличиться после подробного разбора полетов на совещании в акимате области. Асаин Байханов потребовал от руководства всех городов и райо­нов провести очистку водопропускных сооружений и наладить системный вывоз снега из населенных пунктов. На все про все дал неделю.