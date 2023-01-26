В Павлодарской области прогнозируют непростой паводок, только вот в некоторых сельских районах подготовку к нему начинают с опозданием
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Екатерина Бескорсая
Во второй половине декабря сотрудники областного департамента по ЧС выезжали в районы, где традиционно весна проходит напряженно (Актогайский, Баянаульский, Теренколь, Щербактинский, Аккулы, Майский, сельская зона Экибастуза), и выяснили, что снег вывозят только в райцентрах. А вот в отдаленных селах такую работу проводят не на должном уровне. По информации управления энергетики и ЖКХ, на 15 января в ряде регионов уборку снега не начинали вообще.