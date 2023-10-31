В поисках новых смыслов

Форум неспроста получил такое название: Государственный академический театр русской драмы им. М. Горького наконец-то вернулся в родное обновленное здание, где несколько лет шел капитальный ремонт. Разумеется, отметить такое событие нужно было грандиозно.

Масштабное мероприятие, организованное при поддержке управления культуры г. Астаны, собрало казахстанских и зарубежных актеров и театральных критиков. Среди них – кандидат искусствоведения Сания Кабдие­ва из Алматы и критик Антон Алексеев из Санкт-Петербурга. Они читали лекцию «Современные тенденции в театрах Казах­стана» и обсуждали со зрителями премьерные спектакли ГАРТД.

– Все новое – это всегда что-то неизведанное, непонятное. И мы в этом периоде жизни, в нашем обновленном театре, хотим осуществлять поиск новых смыслов, зрителей, вопросов и тем. Театр занимается проблематикой человеческих взаимоотношений, и если он не идет в ногу со временем, не чувствует его, то начинает потихонечку умирать, – рассуждает режиссер ГАРТД им. М. Горького Рача Махатаев.

Актеры и режиссеры казах­станских театров принимали участие в различных мастер-классах. Так, мастер-класс по сценической речи проводил педагог из Санкт-Петербурга Дмитрий Кошмин, по фехтованию – заслуженный деятель РК Сергей Матвеев, по режиссуре и актерскому мастерству – режиссер Рача Махатаев.

– Будущее за молодежью, поэ­тому нам важно знать: какие они, сегодняшние молодые режиссеры и актеры, что мы можем им дать, сумеем ли сохранить наши традиции. Это суть бесед о наших спектаклях, причем обсуждение с ведущими специалистами расширенное, не как в обычном формате фестиваля, – рассказал художественный руководитель ГАРТД им. М. Горького Бекпулат Парманов.

В дни форума также состоялись премьерные показы нескольких спектаклей, подготовленных специально к открытию 123-го театрального сезона ГАРТД. Так, кроме «Вишневого сада» А. Чехова, зрители увидели романтическую драму Э. Ростана «Сирано де Бержерак» и трагикомедию «Конец лета» по мотивам пьесы Т. Леттса «Август: графство Осейдж».