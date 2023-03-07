В поисках сокрытых доходов

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Наведением порядка в вопросах пополнения бюджета озаботились на юге республики.

В регионе усиливают работу­ по выявлению дополнительных источников доходов и предупреж­дению уклонения от уплаты налогов. Область, в которой проживает более 2 млн человек, является нынче самым крупным получателем субвенций из республиканского бюджета. И ежегодно эта сумма только растет. Сегодня она составляет 976 млрд 779 млн тенге.

В прошлом году по всем видам налогов в местный бюджет поступило 112,6 млрд тенге. Основным источником пополнения стали государственные учреждения, оплачивающие социальный и индивидуальный подоходный налоги. На их долю приходится 81% от всех поступлений.

При том, что объем поступивших налогов и платежей в бюджет по Туркестанской области ежегодно составляет в среднем 102,3%, аким области Дархан Сатыбалды считает: регион имеет возможность увеличить поступления в казну от субъектов малого и среднего бизнеса.

Анализ ситуации в сфере предпринимательства выявил факты сокрытия фактического числа занятых работников, снижение стоимости объекта по налоговой декларации. Среди тех, кто уклоняется от уплаты налогов, числятся владельцы крупных компаний, торговых точек, рынков, залов торжеств, мест отдыха.

По информации руководителя департамента государственных доходов по Туркестанской области Максата Нурахаева, занижают оценочную стоимость недвижимости по налоговой декларации зоны отдыха в горных районах. Есть магазины, торгую­щие алкоголем без лицензии.

Дархан Сатыбалды обратил внимание правоохранительных органов и фискалов также на компании-недропользователи, в том числе на тех, кто нарушает контрактные обязательства. Есть основания полагать, что и обязательные платежи в бюджет они вносят не в полном объеме.

– Во всем мире большая часть местного бюджета формируется за счет налогов малого и среднего бизнеса, – отметил Дархан Сатыбалды. – Требуется серьезная работа по налоговому администрированию. Объекты МСБ должны полностью уплачивать все налоги.

Во всех районах также есть дополнительные источники дохода. Акимам городов и райо­нов необходимо совместно с представителями департамента государственных доходов определить их.

По словам руководителя областного управления стратегии и экономического развития Каната Кайыпбека, в текущем году планируется увеличить объемы производства обрабатывающей промышленности, повысить приток инвестиций в экономику региона. Рост деловой активности отразится на состоянии доходной части бюджета.

Оценивать исполнение плана по доходам в казну по промышленности и темпы привлечения инвестиций решено ежемесячно. В систему оценок включено также качественное исполнение бюджетных расходов.

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