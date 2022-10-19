Двадцать два бойца Нацгвардии прошли экзамен на ношение крапового берета.

На базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК, расположенного в п. Жетыген Алматинской области, прошел заключительный этап квалификационных испытаний военнослужащих подразделений специального назначения на право ношения крапового берета. Для повышения уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих, получения и усвое­ния ими специальных знаний и навыков эти экзамены на силу и выносливость проводятся ежегодно, причем в разное время и в разных климатических условиях.

В этом году квалификационные испытания проводятся в 21-й раз, и на его участие подали заявки около 600 бойцов спецназа. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теорети­ческое тестирование, физическую подготовку, специальные упражнения, высотную подготовку, спуск со специальным устройством, подготовку по связи, медицинскую подготовку и другие виды.

Военнослужащие, прошедшие экзамены, преодолели 35 километ­ров в течение 6 часов и выполнили нормативы. Предварительный этап прошли более 90 претендентов, 60 из них были допущены к итоговым испытаниям. Права ношения крапового берета удостоились 22 бойца специального назначения.

Заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов в своем обращении к воинам отметил, что в целях реализации поручения Главы государства К. Токаева по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии и по указанию министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции М. Ахметжанова в Национальной гвардии увеличено количество подразделений специального назначения. Большое значение в Национальной гвардии придается боевой подготовке и профессионализму.

– Вы являетесь элитой Нацио­нальной гвардии и успешно справляетесь с поставленными задачами при чрезвычайных обстоятельствах. Желаю всем обладателям заветных беретов крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов в деле защиты нашей Родины, – поздра­вил главнокомандующий Нацгвардией новоиспеченных обладателей крапового берета.

Во всех регионах нашей необъятной страны созданы отряды специального назначения «Бүркіт». Их главная задача – это борьба с экстремизмом и терроризмом, реагирование на правонарушения, представляющие повышенную опасность и угрожающие основным интересам государства, жизни и здоровью граждан, сообщила пресс-служба Национальной гвардии РК.