Статьи В полку элиты – прибыло 19 октября 2022 г. 0:00 Алмат Шакирбаев Двадцать два бойца Нацгвардии прошли экзамен на ношение крапового берета. На базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК, расположенного в п. Жетыген Алматинской области, прошел заключительный этап квалификационных испытаний военнослужащих подразделений специального назначения на право ношения крапового берета. Для повышения уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих, получения и усвоения ими специальных знаний и навыков эти экзамены на силу и выносливость проводятся ежегодно, причем в разное время и в разных климатических условиях. В этом году квалификационные испытания проводятся в 21-й раз, и на его участие подали заявки около 600 бойцов спецназа. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теоретическое тестирование, физическую подготовку, специальные упражнения, высотную подготовку, спуск со специальным устройством, подготовку по связи, медицинскую подготовку и другие виды. Военнослужащие, прошедшие экзамены, преодолели 35 километров в течение 6 часов и выполнили нормативы. Предварительный этап прошли более 90 претендентов, 60 из них были допущены к итоговым испытаниям. Права ношения крапового берета удостоились 22 бойца специального назначения. Заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов в своем обращении к воинам отметил, что в целях реализации поручения Главы государства К. Токаева по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии и по указанию министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции М. Ахметжанова в Национальной гвардии увеличено количество подразделений специального назначения. Большое значение в Национальной гвардии придается боевой подготовке и профессионализму. – Вы являетесь элитой Национальной гвардии и успешно справляетесь с поставленными задачами при чрезвычайных обстоятельствах. Желаю всем обладателям заветных беретов крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов в деле защиты нашей Родины, – поздравил главнокомандующий Нацгвардией новоиспеченных обладателей крапового берета. Во всех регионах нашей необъятной страны созданы отряды специального назначения «Бүркіт». Их главная задача – это борьба с экстремизмом и терроризмом, реагирование на правонарушения, представляющие повышенную опасность и угрожающие основным интересам государства, жизни и здоровью граждан, сообщила пресс-служба Национальной гвардии РК.