Статьи

В полку элиты – прибыло

Алмат Шакирбаев

Двадцать два бойца Нацгвардии прошли экзамен на ношение крапового берета.

На базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК, расположенного в п. Жетыген Алматинской области, прошел заключительный этап квалификационных испытаний военнослужащих подразделений специального назначения на право ношения крапового берета. Для повышения уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих, получения и усвое­ния ими специальных знаний и навыков эти экзамены на силу и выносливость проводятся ежегодно, причем в разное время и в разных климатических условиях.

В этом году квалификационные испытания проводятся в 21-й раз, и на его участие подали заявки около 600 бойцов спецназа. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теорети­ческое тестирование, физическую подготовку, специальные упражнения, высотную подготовку, спуск со специальным устройством, подготовку по связи, медицинскую подготовку и другие виды.

Военнослужащие, прошедшие экзамены, преодолели 35 километ­ров в течение 6 часов и выполнили нормативы. Предварительный этап прошли более 90 претендентов, 60 из них были допущены к итоговым испытаниям. Права ношения крапового берета удостоились 22 бойца специального назначения.

Заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов в своем обращении к воинам отметил, что в целях реализации поручения Главы государства К. Токаева по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии и по указанию министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции М. Ахметжанова в Национальной гвардии увеличено количество подразделений специального назначения. Большое значение в Национальной гвардии придается боевой подготовке и профессионализму.

– Вы являетесь элитой Нацио­нальной гвардии и успешно справляетесь с поставленными задачами при чрезвычайных обстоятельствах. Желаю всем обладателям заветных беретов крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов в деле защиты нашей Родины, – поздра­вил главнокомандующий Нацгвардией новоиспеченных обладателей крапового берета.

Во всех регионах нашей необъятной страны созданы отряды специального назначения «Бүркіт». Их главная задача – это борьба с экстремизмом и терроризмом, реагирование на правонарушения, представляющие повышенную опасность и угрожающие основным интересам государства, жизни и здоровью граждан, сообщила пресс-служба Национальной гвардии РК.

Популярное

Все
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
Сказка со счастливым концом
Наблюдатели приветствуются
Зима не за горами
Точно в цель
В полку элиты – прибыло
Новые находки
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Статьи
Сказка со счастливым концом
Статьи
Точно в цель
Статьи
Новые находки
Статьи
Здесь танцу учат, здесь танцем живут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]