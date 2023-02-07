В получении взяток от инвалидов подозревают актюбинскую чиновницу

В Актюбинской области от лиц с инвалидностью брали взятки при прохождении медико-социальной экспертизы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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«Антикоррупционная служба по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы №4 Департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области.

Она подозревается в неоднократном получении взяток на общую сумму 1,2 млн тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы», – отметили в Антикоре.

Следственный суд в отношении подозреваемой санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета, уточнили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.