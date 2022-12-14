В Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам внесли изменения

В перечень товаров, расходы по экспорту которых подлежат возмещению, возвращено более тысячи товарных позиций, в том числе мука, мясо, соль и другие.

Фото: politic.kz

Министр торговли и интеграции своим приказом внес изменения в Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Приказом заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК от 8 декабря 2022 года № 470-НҚ внесены изменения в Правила возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств", - сообщили в пресс-службе МТИ.

Отмечается, что в перечень товаров, расходы по экспорту которых подлежат возмещению, возвращено более тысячи товарных позиций, в том числе мука, мясо, соль и другие.

Изменения будут распространяться на заявки экспортеров, направленные для возмещения затрат в 2023 году, добавили в министерстве.