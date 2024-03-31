В правительстве Казахстана новый вице-премьер

До нынешнего назначения Канат Бозумбаев был советником президента страны, передает Kazpravda.kz

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«Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», - говорится в сообщении Акорды.

«Назначенный Указом президента заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бозумбаев Канат Алдабергенович будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов», - написал советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в фейсбуке.

Канат Бозумбаев родился в 1969 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист.

Трудовой деятельность начал в 1993 году.

В разные годы занимал должности акима Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областей, министра энергетики.

4 сентября 2023 года распоряжением главы государства назначен советником президента Казахстана.