Канат Бозумбаев обозначил ключевые задачи по реализации Нацпроекта МЭКС

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, курирующий реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», обозначил три ключевых направления дальнейшей работы. Большинство регионов уже приступили к ремонтам, однако акиматам поручено взять под особый контроль проекты 2026 года и обеспечить их завершение в установленные сроки, передает корреспондент Kazpravda.kz

Одновременно регионы должны заранее подготовить проекты на 2027 год, чтобы своевременно провести необходимые процедуры и без задержек начать работы в следующем строительном сезоне.

Отдельное внимание уделено оснащению потребителей приборами учета. Профильным министерствам совместно с акиматами поручено определить потребность каждого региона и утвердить конкретный план установки приборов до 2029 года. По словам Каната Бозумбаева, без полного учета потребления воды, тепла и электроэнергии невозможно перейти к полноценной цифровизации коммунальной отрасли.

Еще одно поручение касается жилищной помощи при оплате коммунальных услуг. Процедуру ее назначения планируется упростить и автоматизировать. Для этого единые расчетные центры должны быть интегрированы с государственными информационными системами, чтобы необходимые сведения поступали автоматически и гражданам не приходилось повторно собирать документы.