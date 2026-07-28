Канат Бозумбаев обозначил ключевые задачи по реализации Нацпроекта МЭКС

Правительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, курирующий реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», обозначил три ключевых направления дальнейшей работы. Большинство регионов уже приступили к ремонтам, однако акиматам поручено взять под особый контроль проекты 2026 года и обеспечить их завершение в установленные сроки, передает корреспондент Kazpravda.kz

Одновременно регионы должны заранее подготовить проекты на 2027 год, чтобы своевременно провести необходимые процедуры и без задержек начать работы в следующем строительном сезоне.

Отдельное внимание уделено оснащению потребителей приборами учета. Профильным министерствам совместно с акиматами поручено определить потребность каждого региона и утвердить конкретный план установки приборов до 2029 года. По словам Каната Бозумбаева, без полного учета потребления воды, тепла и электроэнергии невозможно перейти к полноценной цифровизации коммунальной отрасли.

Еще одно поручение касается жилищной помощи при оплате коммунальных услуг. Процедуру ее назначения планируется упростить и автоматизировать. Для этого единые расчетные центры должны быть интегрированы с государственными информационными системами, чтобы необходимые сведения поступали автоматически и гражданам не приходилось повторно собирать документы.

 

#Казахстан #Правительство #Бозумбаев

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