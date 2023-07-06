В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками

– Я не сторонник гала-концертов, которые проходят каждый год на День столицы. Если приезжаю в Астану, то стараюсь давать только собственные концерты, – говорит скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев. – Самый последний гала-концерт в моей жизни был тот, где выступали Батыр Шукенов и Уитни Хьюстон. Нет, я ничего против них не имею, просто не люблю выходить только с одним номером. Не так-то просто прилететь из другой страны ради трех минут выступления. Однако это не означает, что я не люблю выступать в Астане.

Так, 20 мая в «Астана Опера» с участием тысячи музыкантов со всех уголков страны (700 человек – хор, 300 – сводный оркестр) был представлен мой проект – торжественная ода «Ұлы дала әуені». Премьеру приурочили к масштабному празднованию Дня работников культуры и искусства в Казахстане. Я там был и солистом, и дирижером. Руководить столь большим количеством музыкантов нелегко, но концерт получился. Публика аплодировала стоя, подпевала солистам и долго не хотела покидать зал. Думаю, здесь сыграл эффект огромного количества людей на сцене. Океан звуков со всех сторон, квадрозвучание, когда участники располагались не только на сцене, но и на балконе, действует на любого слушателя.

Состоялась ли Астана как музыкальная столица? Думаю – да. То, что здесь оркестров больше, чем в Алматы, – факт, который говорит сам за себя. Лучшие казахстанские исполнители потянулись сюда, потому что здесь им создают условия. Это тоже немаловажно.

Знаете, помню, как однажды зимой вышел после концерта в Астане на улицу – и едва не задохнулся. Мороз был настолько обжигающим, что потекли слезы, которые тут же превращались в льдинки. Захотелось тут же уехать и не возвращаться сюда никогда. А потом был концерт в мае, когда погода в столице была бесподобной – и мне хотелось там быть и быть.

Наверное, многое зависит от погоды, по крайней мере, для меня. Поэтому планирую побывать в Астане в ближайшее время, чтобы сделать концерт с народными оркестрами. Возможно, он пройдет в те дни, которые в народе называют бабьим летом.

С улыбкой и любовью

– Мне нравятся гала-концерты, – признается певец Али Окапов. – К сожалению, не в каждом из них удается участвовать, но, когда зовут, я всегда с благодарностью принимаю приглашение. Вот и сейчас только что сошел с трапа самолета – прилетел на очередной гала-концерт, при­уроченный к Дню столицы.

У каждого из таких концертов своя изюминка. Один из особенных для меня проходил на велотреке «Сарыарка». Это, наверное, был год 2014-й или 2015-й, точно не помню. Попасть туда было круто, особенно если находишься только в начале своей певческой карьеры. Каждый год туда приглашают одного казах­станского артиста, который около тридцати минут показывает свою программу, а потом выступает зарубежный артист. В общем, это был серьезный, большой проект. И когда пригласили меня, то я очень старался, от этого выступ­ления зависело многое. А самым памятным стал 2009 год, когда я оказался на одном концерте с Крейгом Дэвидом, моим любимым певцом. Забыв обо всем на свете, я стоя слушал его.

А еще в эти праздничные дни проходит близкий моему сердцу джаз-фестиваль, в нынешнем году он тоже будет. Там обычно собирается элитарная, субкультурная аудитория, которая точно знает, что такое правильная и качественная музыка.

Такие проекты делают строгую, деловитую Астану городом, который умеет улыбаться и притягивать к себе. Помню времена, когда люди довольно скептически относились к молодой столице, а теперь я все чаще слышу от алматинцев и уроженцев других регионов Казахстана, что они любят Астану. Это означает, что время адаптации у людей наконец-то прошло и город тоже стал другим – более открытым и дружелюбным, чем в начале. Да и морозы уже не те.

Планирую ли я насовсем перебраться в Астану? На данный момент как будто бы и нет. Я все-таки родился в Алматы, здесь своя культурная среда, и в ближайшей перспективе уезжать отсюда не хочу. Но ведь бывает, что не планируешь, но поступает хорошее предложение – и в голове начинает крутиться: «А почему бы и нет?»

Словом, я очень хорошо отношусь к Астане, мне нравится ее энергетика, но жить на два города – это лучшее для меня решение.

Трансцендентальное пространство

Писатель и литературный критик Асель Омар, как и многие казахстанцы, наблюдала Астану в развитии – от небольшого города, получившего статус столицы, до сегодняшнего дня.

– Есть те, кто критикует Астану за большие расстояния и головокружительный масштаб, но я вижу в этом отражение нашего мировоззрения, любовь казахстанцев к простору, – делится Асель Омар своими мыслями. – Это можно передать словом «дала» – не просто в понимании «степи», а трансцендентального пространства, где есть время и место для размышления, созерцания, осознания себя и своей роли в мире. Астана стала такой – современной, стильной, интернациональной, модной по архитектуре и уникальной по своей истории и развитию.

Столичный статус дал городу не только инфраструктурный, технический прогресс. Благодаря вливанию новых потоков людей из всех регионов сформировалась атмосфера без иерархии «свой – чужой», «местный – приезжий», потому что это новый город, в котором люди, независимо от места рождения, становятся его значимой частью. Когда бываешь там, то невозможно не заметить вежливость, приветливость, скромность и деликатность астанинцев, открытость и разговорчивость, готовность помочь и подсказать.

Конечно, развитая архитектура, благоустройство, удобный быт (прекрасно, например, организована работа ЦОНов) способствуют налаживанию благоприятной атмосферы для людей. Однако и культурная, гуманитарная составляющая тоже играет свою роль. Астана основана на землях с нелегким климатом, где в старые времена путник, затерявшись в снегах и ветрах, мог погибнуть. В этих краях хлеб насущный и достаток доставались огромным трудом. Поэтому менталитету Северного Казахстана свойственны и сила характера, и стойкость, и понимание того, что без взаимной поддержки людям выжить нелегко.

Из плюсов хотелось бы отметить, что городское пространство сформировано по принципу полицентричности. В разных районах столицы сформированы свои центры притяжения. Это создает равномерное расселение, делает части города одинаково привлекательными. Удачно рассредоточены и знаковые высотки, на удалении друг от друга. Это также не уплотняет центр города, создает эстетичный городской ландшафт.

Что касается минусов, я бы назвала явно недостаточное обустройство для людей с ограниченными возможностями. В таком климате, как здесь, необходимы пандусы, подъемники, движущиеся крытые тротуары. Когда я в своем видеоблоге сделала ролик о «Плюсах и минусах Астаны», то неожиданно в комментариях развернулась активная и долгая дискуссия. Это говорит о том, что у горожан есть желание улучшить и свою жизнь, и город, который они страстно защищают от необоснованной критики. Думаю, все имеющиеся проблемы будут разрешаться при такой активности самих астанинцев.

То, что рядом располагались сталинские лагеря – АЛЖИР и другие, свидетельствует: это место с пережитой глубокой историей, где многое сложилось из ненужного, ужасного опыта, но раз уж он был, то тоже внес свою окраску в историю города, как и целина, которую «поднимали» и вроде как подняли. Произошло смешение народов, как лучших представителей – диссидентов, интеллигенции, своих и из других республик СССР, так и худших. И это тоже опыт Астаны, который она несет в своем генетическом коде.

Астана не является городом новым и наивным. Это город, наполненный опытом. Но важно, что здесь мы родились как нация, возможно, еще раз в каком-то смысле, и сегодня заполняем страницы истории города своими делами и текстами в том числе, если говорить о художниках и писателях. Благодаря столичному статусу новый виток истории заполняется по-новому, в контексте современном, по международным путям, в интеграции с остальным миром.

В этом году мне довелось принять участие в Eurasian Book Fair в Астане в выставочном центре ЭКСПО. Столица притягивает разных людей. Это очень хорошо: надо чувствовать и знать все регионы, осознавать практически, как жили наши предки здесь, на немилосердных ветрах природы и истории. И новый город эти ветра утихомиривает, закрывает людей от них, обогревает, он удобен этим, он теплый, красивый и уютный, он улучшает нашу жизнь. Этот город как награда нам за все пережитое в прошлом и договоренность о плодотворном, лучшем будущем.